UUES KUUES ⟩ Púr Múdd tegi 2 Quick Starti legendaarsest loost uue versiooni

«See lugu oli meile väga mõnus väljakutse, kuna 2 Quick Start on ju legendaarne tantsumuusika ansambel,» räägib Púr Múddi liige Oliver Rõõmus , lisades, et see oli suur au. Idee olevat välja pakkunud Quick Starti liige Alar Kotkas .

Alar Kotkas nendib, et kohtusid Púr Múddiga juhuslikult ühe klubiürituse backstage's, kus idee Púr Múddi poistele välja käis. «Konkreetsest loost meil juttu polnud, aga see, et nad «Ühega Miljoneist» valisid, näitab, et meestel vaistu on! Nende versioon meeldib ka ja on ju äge, kui ühel laulul on mitu elu!»