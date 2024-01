PILTUUDIS ⟩ «Keegi on väga kurjaks saanud.» Elektriautode laadimispunkt Viljandis alustas nädalat täbaralt

Avalikus Facebooki grupis «Märgatud Viljandis» jagati esmaspäeva hommikul postitust elektriauto laadimispunktist, mis oli, küllap väliste jõudude tõttu, veidi kehvas seisus. «Sinine esmaspäev,» kirjutas postituse autor ja jagas kolm fotot Enefiti elektriautode laadimispunktist, mis oli pikali maas.

«Keegi on väga kurjaks saanud,» pakkus üks kommenteerija. Keegi teine viitas sellele, et pärast laadimist sõideti minema nii, et unustati juhe sõiduvahendist välja võtta.

Laadimispunkt oli esmaspäeva hommikul veidi täbaras seisundis. Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Mis täpselt juhtus selgitab Enefiti e-mobiilsuse ärijuhi Kert Pääbo sõnul välja politsei.

«Tänaseks pole veel selge, mis olukorra põhjustas, ning politsei on alustanud uurimist. Loodame saada laadijate lähistelt asuvatest kaameratest videomaterjali, mis selgust annab,» märkis Pääbo.

Lisaks mainis Pääbo, et selline juhtum on väga haruldane. «Tegemist on teise sellise juhtumiga 12 aasta jooksul. Viimane juhtum leidis aset Laagri Rimis, kui veoauto tagurdas kogemata laadija ümber.»

Väidetavalt lahendati olukord kiirelt. Foto: Erakogu

Suurt kahju olukord ei tekitanud ning laadimispunkt oli kiirelt taas töökorras. «Juhtumi käigus sai laadija üks laadimisotsikutest kahjustada ning vajas väljavahetamist. Kuna kõnealune Enefit Volti laadija on klientide hulgas populaarne, siis reageerisime kiiresti, et laadija taas töökorda seada. Praeguseks on olukord lahendatud ning laadija taas töökorras ja kasutatav. Kuna suurem osa laadijast jäi terveks, siis väga suuri kulusid see juhtum õnneks kaasa ei toonud,» täheldas Pääbo.