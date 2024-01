TÕUKSIJUHT VASTUTAB ISE ⟩ Suvel tõukerattaga õnnetusse sattunud mees veab Boltiga vägikaigast

Tõukerattaga õnnetusse sattunud Tartu noormees vaidleb juba pool aastat Boltiga, kes ei nõustu väitega nagu oleks reieluu murruga lõppenud õnnetus põhjustatud tõukeratta tehnilisest rikkest. Mees ise on aga veendunud, et ratas peatus järsult ja paiskas ta hooga asfaldile maha just tehnilise vea tõttu.