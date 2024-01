«Tunnen täna põletavat häbi, kuna praegu on streik kohatu.» Üleriigiline streik tekitab ühismeedias vastakaid arvamusi

Õpetajate streik 22. jaanuaril. Pilt on illustratiivne.

«Õpetajad nõuavad lubaduste pidamist,» kommenteeris keegi üleriigilist õpetajate streiki. Teine märkis: «Streik on tore ja palk peab kasvama, aga see ei lahenda hetkel ühtegi probleemi meie haridusmaastikul.» Selliseid vastakaid arvamusi leidub ühismeedias teisigi, kuid rohkem on näha toetavaid kaasmaalasi.