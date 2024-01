Tartu-Tallinna rongi hilinemine pahandas reisijaid. «Perroonil külmetasime ilma infota, mis edasi saab»

Elu24 toimetusele kirjutanud reisija sõnul pidi rong väljuma Tartust reedel, 19. jaanuaril kell 16.43, kuid väljus hoopiski 17.00. Jaamahoones ega sõiduplaani juures ei olnud teadet hilinemise kohta, samuti ei osanud keegi midagi rongijaamas kohapeal öelda. «Vaid Elroni internetilehel oli sellekohane info olemas, aga ma ei viibi ju pidevalt Elroni veebilehel ja päeva jooksul pole peale tööasjade midagi muud aega vaadata,» räägib ta lisades, et inimesed kiirustavad rongile töölt või loengust ega tule selle pealegi, et hakata väljumisaegu kontrollima. «Paljud inimesed olid hilinemise tõttu murelikud,» ütleb tartlanna, kes ei mõista, miks polnud jaamahoones asuval tablool teavitust rongi väljumisaja edasilükkumisest. «Keegi ei öelnud ka, et hilineb. Perroonil oli Elroni riietes mees, kes ka mitte midagi ei öelnud. Et ootame teist rongi või et miks me 15 minutit hiljem ikka veel ei ole rongis,» räägib ta. «Perroonil külmetasime ilma infota, mis edasi saab.»