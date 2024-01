21. jaanuaril sisenes Pluuto taas Veevalaja 0 kraadi , kus see kääbusplaneet viibis lühidalt ka möödunud aasta 23. märtsist kuni 11. juunini, enne vähikäigul Kaljukitse tagurdamist. Seekord saame uue ajastu maitset tunda kuni 2. septembrini, mil Pluuto tagurdab viimast korda Kaljukitse ning jääb sinna veel kuni 18. novembrini.

Sellest sügisesest perioodist kujuneb lõplik hüvastijätt ja kokkuvõtte Pluuto teekonnale, mis algas 2008. aasta 27. jaanuaril. Sel perioodil transformeeris Pluuto vanasid vorme ja struktuure, millele meie ühiskond traditsiooniliselt on toetunud. Ent see tähendas ka kaljukitselike väärtuste ja teemade tuumani puurimist, mida kogesime eriti koroonakriisi puhkedes (see käivitus koos Saturni ja Pluuto ühendusega Kaljukitses) – piirangud, kontroll ning kollektiivsele vastutustundele rõhumine, üksikisiku emotsioone ja kogemusi arvesse võtmata.