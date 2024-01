Sünoptik hoiatab: esmaspäeval võib sadada jäävihma!

«Sadu levib üle maa läänest itta,» kirjutab Kiitsak ja selgitab jäävihma olemust. «Jäävihm on sademed, mis kujutavad endast osaliselt või täiesti jäätunud vihmapiisku. Lumi sulab soojas õhukihis vihmapiiskadeks, kui need satuvad uuesti külma (miinuskraadidega) õhukihti, kus need hakkavad jäätuma. Nii tekivad peenikesed ja tugevad läbipaistvad jääterad diameetriga 1–3 mm.»

Kiitsak hoiatab, et jäävihm on ohtlik ilmastikunähtus, sest maapinnale ja esemetele, mille temperatuur on alla 0 °C, moodustub väga libe jääkiht. «Kui see tekib maapinnal, siis nimetatakse seda kiilasjääks, kui esemetele, siis jäiteks. Jäävihma sajab tavaliselt enne sula, seega seoses saabuva sooja frondiga.»