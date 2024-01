ELU25 ⟩ VAATA VIDEOT! Singer Vinger ja Juku-Kalle Raid pühendasid Kuku klubile sünnipäevalaulu

Aastakümnete pikku pääses klubisse ainult spetsiaalse kaardiga, mis muutis klubi n-ö. riigiks riigis, kus nõukogude võim justkui ei kehtinud. Siin aeti üsna varjamatult dissidentlikke jutte, tehti vingeid projekte (aga ka lollusi). Kunagine klubi esimees Heinz Valk on öelnud, et "põrandaalusel" intelligentide klubil on hindamatu roll ka Eesti Vabariigi taastamisel.