JUMAL HOIA ⟩ Taani uus kuninglik paar palus õnnistust

Värskelt kroonitud kuningas Frederik X ning tema abikaasa Mary ning neli last sõitsid läbi Aarhusi linna nende auks korraldatud jumalateenistusele. Paar alustas teekonda Marselisborgi lossist, mida kuninglik perekond on kasutanud lihavõtete ja suvepuhkuste veetmiseks. Vahel on kuninganna Margrethe poolt 1967. aastal kasutusse võetud paleed kasutatud ka jõulupühade tähistamiseks.