«See lugu sündis nii, et meil oli kindel plaan, et me tahame Eesti Laulule tulla ja me lihtsalt hakkasime Sveniga (Lõhmus – toim) seda laulu tegema. Me nägime päris palju vaeva ja proovisime täiesti teistsuguseid asju, minu sisetunne oli see, et tahtsin teha midagi positiivset, kiiret ja tempokat,» räägib Anet.