Luuletaja Olavi Ruitlane jagas raadiosaates õõvastavaid mälestusi lapsepõlvest: vanaisal oli peenike kumminuut...

«Mu vanaisa oli tark mees. Tal oli iga asja kohta seletus olemas. Ta oli väga heade kätega mees, aga laste kasvatamise kohapealt oli tal lihtne asi, et kui laps tuleb koolist koju ja on kaks, siis ta peab ju saama kere peale,» rääkis Ruitlane Vikerraadio saates «Käbi ei kuku» oma vanaisast, kes teda koos vanaemaga kasvatas.

«Ega ta ei läinud iga kord vitsa otsima... Tal oli selline peenike kumminuut, millega oli tõhus vitsa anda. Kui kolm korda said, siis olid tagumiku peal jutid,» meenutas ta ja lisas, et peksasaamisest veel valusam oli tunda piinlikkust, kui koolis lühikeste kehalise kasvatuse pükste alt see sinine jutt välja paistis.