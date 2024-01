VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti Laulu finalistid 5MIINUST ja Puuluup koostööst: see sujub ülihästi!

Ehkki mehed on tänavused lauluvõistluse suurfavoriidid, tõdevad nad, et pinge oli laes viimase hetkeni. «Kui esimene nimi viiest edasipääsejast ette loeti ja siis teine, siis mul aju hakkas kohe tööle: nüüd on ainult kolm kohta veel, kuidas me saame sinna ometi mahtuda,» kommenteeris pundi 5MIINUST räppar Põhja-Korea. «Väga kõvad esitused olid,» kiitis teisi poolfinaliste ka ansambli Puuluup liige Marko Veisson.