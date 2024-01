Iga kord, kui laval Ollie nime kuulda oli, kostus saalist aplaus ja hõiked ning tundus, et saal on täitunud suuresti just Ollie fännidega. Ta tunnistab, et kuulis, kuidas saalist kaasa elati. «Mõnikord taga backstage'is polnud kosta, aga kui sealt kõndisin, siis oli kuulda!»