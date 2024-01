«Alguses arvasin, et tulin väga kenasse hotelli!» Milline on elu haiglas, kus printsess Catherine'i ravitakse?

42-aastane Catherine paigutati 16. jaanuaril Londoni erahaiglasse plaanilisele kõhuoperatsioonile, teatas Kensingtoni palee nädala keskpaigas. Lisati, et operatsioon läks hästi. Printsessi kohta rohkem üksikasju ei avaldatud, kuigi palee kinnitas, et tegemist ei ole vähihaigusega.

Hello Magazine vahendab, et printsessile tehti operatsioon pika ajalooga haiglas nimega The London Clinic, kus on aastakümnete jooksul ravi saanud nii siniverelised kui ka näiteks USA president John F. Kennedy. Meditsiiniasutus on esmaklassiline ning sealsed ruumid on laitmatud.