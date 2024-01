Reedel jõudis avalikkuse ette, et sel aastal ei saada riigipea Alar Kariskõigile riigikogu liikmetele vabariigi aastapäeva peo kutseid. «Parlamendist on kutsutud riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid,» kinnitas toimetusele presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt.

«Austatud härra president! See, et otsustasite sel aastal jätta osa Riigikogu liikmeid Vabariigi aastapäeva vastuvõtule kutsumata, on solvav,» leiab riigikogu liige Margit Sutrop. «See on põhiseadusliku institutsiooni väärikuse riivamine ega aita kuidagi kaasa Eesti Vabariigi iseseisvuse kaitsele, mis ometigi on täna hapram kui kunagi varem.»

Sutrop tõdeb, et tema nördimus ei ole isiklik. «Olen käinud presidendi vastuvõtul 20 aastat ja mul on natuke isegi hea meel, et saan sel aastal tähistada Vabariigi sünnipäeva lisaks abikaasale ka oma ema, laste ja lapselastega,» selgitab ta ja lisab, et ka riietega uheldamist ei kiida ta heaks.

«Eelmisel aastal annetasin Ukraina droonide jaoks raha, mille hoidsin kokku uute rõivaste valmistamiselt. Aga võtan osade parlamendi liikmete kutsumata jätmist solvanguna Riigikogu aadressil,» kirjeldab Sutrop oma ühismeedia postituses. «See on Riigikogu tühistamine.»

«On väga tähtis, et KÕIK rahvasaadikud tunneksid, et nad on oma ameti tõttu Eesti riigi teenistuses ning peavad jätma kõrvale kõik oma erahuvid ning erakondlikud huvid ja teenima Eesti riiki,» nendib Sutrop.

Loe täispikka postitust!