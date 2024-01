Mõnel näitlejal ja näitlejannal on olnud nii monumentaalne ja legendaarne karjäär, et teatud mõttes on need Hollywoodi staarid siniverelised. Nad ei ole küll kuningad ja kuningannad, kuid üllatavalt paljudel kuulsustel on oma vereliini kaudu otsene seos monarhidega.