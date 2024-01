Tallinnas oli reede pärastlõunal ligi 9000 majapidamist elektrita

«Pool Mustamäed on pime!» nentis üks Tallinna elanik reede pärastlõunal toimetusele.

Elektrilevi kodulehe järgi on lumetormises Tallinnas aga elektrita 8763 majapidamist .

Elektrilevi sõnul on katkestus tingitud Järve piirkonna alajaama rikkest, mille parandamine võib aega võtta kaks tundi. «Brigaad on välja sõitnud. Kui nad on kohal, siis selgub täpsemalt, millal saab lahendanud,» kommenteeris Elektrilevi.