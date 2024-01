Saates anonüümsena esinev Kaire paljastab, et Pihlakodu juhtkond katsus vaiki hoida eakate klientide vastu suunatud seksuaalkuritegusid ning tegi kõik, et sündmustest meedias ei räägitaks.

Vilepuhuja Kaire otsustas aga anda loole sügavama vaate, et selgitada, kuidas saavad nii võikad lood meie hooldekodudes üldse juhtuda. «Ma süüdistasin iseennast, et ma olin nii pime,» ahastab Kaire, kelle sõnul avastati kurjategija DNA-d ja spermat kokku viiest toast.

Ohvriteks kõige abitumad

«Kõige hullem on see, et seintelt ja voodiraamidelt ei leitud mitte ainult tema DNAd või spermat, vaid see oli segunenud klientide omaga, mis tähendab, et ta päriselt vägistas neid,» räägib naine.