KLÕPS ⟩ «Porsche on ka lihtsalt auto!» Luksusautoga tänaval vuranud linlane köitis möödujate tähelepanu

Facebooki grupis «EZ-дуны!» jagatakse pealinna tänaval klõpsatud fotot, kus Porsche katusele on asetatud lumelabidas.

«Lumesahk teel tööle,» kommenteerib üks klõpsu all. «Töödedirekor,» vastas teine aga seepeale ja lisas: «Need, kes lund lükkavad, neil lähebki hästi.»

Üks nendib, et täna hoiatatigi kehvade teeolude eest.

«Kui sul on vaid kaks istekohta ja siis ei mahu isegi kokkupandav Fiskars labidas pagasnikusse!» torkab aga teine. Kommentaariumisse postitatud videoklipilt on näha, et labidas oli katuse külge kinnitatud, mitte sugugi juhuslikult sinna sattunud.