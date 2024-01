Hiljuti abikaasast lahku läinud Lauri Pedaja: saame täna paremini läbi kui koos elades ja suhtes olles

Möödunud aasta lõpus tuli ilmsiks, et Lauri Pedaja ja Gethel Burlaka on lahku läinud.

«Jõudsime lihtsalt üks päev kohta, kus nägime selgelt, et praegu läheb meie ühine tee kaheks ja kui me jääme edasi käest kinni hoidma, siis on mõlemal lihtsalt väga ebamugav. Seega lasime käed lahti,» kirjutas Gethel ühismeediasse tehtud postituses, lisades, et nende teed jäävad siiski ristuma, sest lahku ei läinud pere, vaid tema ja Lauri partneritena.

Nimelt kasvab peres pisitütar Aria, kes nägi ilmavalgust 2021. aastal.

Reedel tegi Lauri ühismeediasse postituse: «Ilmselt siinolijatele ei tule enam üllatusena, et minu ja Getheli suhe sai mõnda aega tagasi läbi. Selgitan nüüd üle organisatoorsed küsimused.»

Postituses tõdes Lauri, et ühiselt ehitatud majja jäi tema elama. «Igati mõistlik tundus, et majja jään mina, kel on rammu ja vahendeid seda ülal pidada, vägevamaks ehitada ja visioon lõpule viia,» selgitas ta. «Aga kus on Ruudi? Ruudi jäi ühel lihtsal põhjusel minu juurde. Kui Ruudi meile tuli, siis ta valis minu enda peremeheks ja vägivaldne oleks teda nüüd minu juurest ära viia. Selle vana vorsti süda ilmselt lõhkeks kurbusest, kui ta ei saaks minuga igapäevaselt koos olla.»