RAHVUSLOOM VÕLLAS ⟩ Soomaal leiti puu otsast nülitud hundi keha. «Tegelik motiiv on täiesti arusaamatu!»

Soomaalt huntide küttimise keelualalt leiti puu otsa riputatud hundirümp. Kui Keskkonnaameti sõnul eelistas jahimees rümba üles riputamist, et see jääks lindudele toiduks, siis ornitoloogide sõnul ei saa linnud süüa kivikõvaks külmunud liha. Keskkonnakaitsja ja MTÜ Eesti Suurkiskjad juht Eleri Lopp leiab, et see pole usutav versioon, et keegi lindude toitmise eesmärgil hundi puu otsa riputas. «Selline hundi rüvetamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav, haiguste levitamise peatamiseks oleks ta tulnud maha matta,» ütleb ta.