Reede hommikul ühismeediasse tehtud postituses andis endise tipp-poliitiku Siret Kotka kallim Indrek Grusdam mõista, et nende perre on sündinud uus ilmakodanik.

Värske isa kinnitas, et laps on tõepoolest sündinud, kuid seda, kas tegemist on poisi või tüdrukuga, ta ei avaldanud. Samuti ei soostunud ta hetkel pikemalt rääkima. Kotka toimetuse kõnele ei vastanud.