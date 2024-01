KAKS KUNINGLIKKU HAIGLATEADET KORRAGA ⟩ Printsess Catherine’i taastumine on pikem kui kuningas Charles III oma

The Guardiani kolumnist Esther Addley kirjutab, et Buckinghami ja Kensingtoni palee teatasid, et nii 75-aastane kuningas Charles III kui ka 42-aastane Walesi printsess Catherine vajavad haiglaravi. Praeguse kuningakoja suhtumine haiglateadetesse on teistsugune, kui oli kuninganna Elizabeth II ajal.