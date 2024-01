KLÕPS ⟩ Pakendikeskus haaras Lemsalu skandaalist kinni ja pööras reklaamiks

Nimelt on Lemsalu kohta levitatud ligi pool aastat pahatahtlikke vihjeid, et lauljatar on raseduse ajal sattunud narkootiliste ainete üledoosi tõttu haiglasse.

«Võib-olla inimesed ei saa päris aru, et mida nad teevad, aga see on kõik nii raske olnud,» nentis pisarais Lemsalu intervjuus, lükates kõik kuulujutud ümber. «See, et keegi arvab, et ma teeksin raseduse ajal midagi oma pojale, keda mina arvasin, et ei tulegi minuni, see on alatu...» lausus lauljatar läbi pisarate.