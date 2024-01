Internetis veebilehekülgedele loodud profiilid ei kao üldjuhul kuhugi, isegi juhul, kui need on näiteks viimased kuus aastat puutumatult seisnud. Nõnda jõudis Õhtuleheni Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski profiil fetišitele pühendatud veebilehelt, mida mees kasutas viimati 2018. aastal, olles siis 35-aastane.

«Peamine asi, mida te minu kohta teadma peate, on see, et sõna «kadedus» ajab mind segadusse, kuid ma olen alati end selle poolt juhtida lasknud,» kirjeldab Kaplinski end profiilis, mis on loodud FetLife veebilehele. «Fet» veebilehe nimes viitab ingliskeelsele sõnale «fetish» ehk «fetišile».