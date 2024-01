Liis Lemsalu näitel on võimalik uurida, kas ja kuivõrd peegeldavad ka taevaseisud taolistesse skandaalidesse sattumist, nagu lauljanna just läbi elas ning avalikkusega jagas.

Tuleb rõhutada, et ega planeedid ise otseselt midagi ei põhjusta, küll aga väljendavad taevaseisud maapeal toimuvat, võimaldades tuua ajas välja teatud energiate pingestumised ja ka vabanemised. Loodusel on omad seaduspärad ja mustrid, milles me elame, ning neid on võimalik õppida lugema ja mõistma.