INTERVJUU ⟩ Soome rahvusteatri juht paljastab, et kirjanik Sofi Oksanen toob lavale uue ühiskonnakriitilise näidendi

Soome rahvusteatri juht ja lavastaja Mika Myllyaho sõnas, et tema koostöö Sofi Oksaneniga algas peaaegu 20 aastat tagasi. 2007. aastal tuli kirjanik välja näidendiga «Puhastus», mis käsitles kahe naise saatust ENSVs teise maailmasõja järel.

Naine on vahepeal kirjutanud mitu proosateost, kuid nüüd leiti ühiselt, et on sobiv aeg taas midagi lavale tuua.