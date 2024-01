Päike hakkab tasapisi jõudma ühendusse Pluutoga Kaljukitse kriitilises lõpukraadis , mis võib tuua kaasa plahvatuslikke egode paisumisi ja purunemisi, sest Pluuto lammutab algosakesteks maha selle, millega kokku puutub, et toimuks puhastumine ning tõelise olemuse paljastumine – olgu see positiivne või negatiivne.

Liis Lemsalu avalik väljatulek seoses tema pihta suunatud kuulujuttude tühistamisega on hea näide sellest seisust. Oli justkui viimane aeg (kriitiline lõpukraad), et ta selle teemaga tegeleks ning tema tõde saaks tulla välja pärast mitmeid kuid võltssüüdistuste all kannatamist.