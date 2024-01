ELU25 ⟩ Züleyxa Izmailova: surra jalgsikäimise tõttu on erakordselt ajuvaba

Näiteid on nii palju, et nende üleslugemisele kuluks lehekülgede viisi tindimusta, kuid kui proovida need kuidagi koondada, siis enim murettekitavamateks on autojuhtide väärastunud arusaam justkui oleks autoga sõitev isik teistest liiklejatest priviligeeritum.

Arvatakse, et õigus sõiduteed sõitmiseks kasutada on vaid autodel. See on nii juurdunud arusaam, et isegi ajakirjandusest võib konkreetse väärarusaama kinnistamist leida. Ka rahvasuus nimetatakse sõiduteid autoteedeks, kuigi tegelikkuses näeb liiklusseadus ette sõiduteed, kus võivad sõita erinevad sõidukid, sh ka jalgrattad.

Eluohtlikud bussipeatused

Kui praegu on majanduses kehvad ajad ja räägitakse, et riik peaks ise ettevõtjatelt rohkem töid tellima, siis minu arust peaks teedeehituse fookus minema just turvalise taristu arendamiseks jalakäijatele ja kergliikurite kasutajatele. Kõnni- ja rattateed on küll valdkond, mis jätkuvat piinlikkust tekitab ja mitte ainult pealinnas.

Autokeskses Eestis surevad lapsed teel koolist koju, sest bussipeatuses, mis tegelikult on vaid üks metallist post, pole ei valgust ega kõnniteed ning autodel on luba sealt 90-ga toorelt läbi sõita. Paljude maanteede ääres pole bussipeatusesse jõudmiseks ruumi eraldatud rohkem kui poole meetri laiune kõvakatteta “peenar”, mis kehva ilmaga on pigem porirada ja tiheda lumesaju korral ka seda mitte.