Harri Kingo lauljatar Liis Lemsalu intervjuust: nutud ja murdumised kaamera ees ei aita kedagi

Lõpetuseks soovitas Kingo lauljatarile, et ta saaks tagasi oma enesekindluse. «Soovin sulle siit selleks jõudu ja meelekindlust. On nutetud, on oldud emotsionaalne, on oldud murtud, aga mõtle – terve ja ilus poeg on sündinud, oma tervis on korda saadud, pere su ümber on sinu pärast õnnelik, sõbrad on sinuga, kõik see vastikus on minevik. Nüüd on aeg oma pea selgeks teha, oma masendused minevikku jätta ja elada oma reaalset elu ning edasi minna.»