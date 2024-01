TOHUTU VAIMUJÕUD ⟩ Kertu Jukkum läbis haigena ja krõbedat külma trotsides ränkraske võistluse

«Ma tean ise ka, et tõbisena ränkraskele rajale astumine on rumalus. Paps keelas pealegi ja isasid tuleb kuulata. Aga mis siis, kui elus tuleb ette olukord, mil pole võimalik sättida parimaid tingimusi?» arutles Kertu Jukkum ühismeedias, miks ta otsustas palaviku, nohu ja köhaga ette võtta 101 km pikkuse seikluse Taliharja Vanakuri, mis seekord viis Haanjasse, kus reljeefki juba kerget matka ei soosi.

«Pool teed tehtud, on selge, et jõudu jagub veel. Olgugi, et tilkuv nina on punane kui klounil ja ränk köha ajab närvi. Tunnetuslik temperatuur –22 kraadi on liig mis liig. Aga kas sammud edasi teevad haigemaks, kui juba olen?» mõtiskles ta möödunud laupäevale tagasi vaadates. «Öötunnid ja läbilõikav valus tuul on siiski rasked taluda. Ent seda ilusam pääsemine, sisendan endale,» mõtles ta teel olles.