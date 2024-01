KUMMAL ON ÕIGUS? ⟩ Anu Saagim esitles kortsudevastaseid teipe. Marju Karin vihaselt: see on valetamine ja pettus

Eilses «Ringvaate» saates üles astunud ajakirjanik Anu Saagim ajas kineetilise teibi reklaamimisega härja punaseks ilusüstide kuningannal Marju Karinil. Kui Anu vältel on teipimine toimiv ilunipp, siis Karin peab naist valetajaks. «See on nii absurdne, et inimene, kes on kogu aeg ilusüstidega oma nägu hoidnud, läheb räägib, et ta teeb teipe ja teibid aitavad,» plahvatas Karin.