Liis Lemsalu lükkas «Pealtnägijas» ümber kuid kestnud narkokõlakad: need ei vasta tõele!

Alates möödunud aasta novembrist on Elu24 toimetusele laekunud lugematul hulgal vihjeid lauljatari eraelu kohta. Kestval nädalal on selliseid vihjeid tulnud kord päevas. Anonüümsed vihjesaatjad on viidanud Lemsalu võimalikule sõltuvusele.

Üks vihjesaatja kirjutas järgmiselt: «Levib info, et Liis Lemsalu on kokaiinist sõltuvuses.» Sarnasele kuulujutule viitasid ka teised vihjesaatjad. Mõned väitsid vihjetes, et lauljatar olevat raseduse ajal saanud üledoosi ja sellega haiglasse sattunud. Konkreetseid asitõendeid Elu24 toimetusele võimalikust sõltuvusest ei laekunud ja kõik on olnud pelgalt spekulatsioon.