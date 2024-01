Kuidas siis nii, armsad õpetajad?

Siit jõuame küsimuse juurde, et mille eest õpetajad palka juurde manguvad, kui senise töö tulemuseks on ulatuslik praak?

Noh, võib muidugi väita, et töö on tellija materjalist ja materjal on sitt. Ka nõuka ajal leidus peresid, kus ainuke raamat oli hoiuraamat. Tänapäeval näikse asi isegi hullem olevat ja raamaturiiulit peetakse mõnes elutoas lausa anakronismiks. Ka kohustusliku kirjanduse mõiste õppekavas olla asendatud soovituslikuga. Mis sa siis lastest loodad.

Aga siiski – hea rätsep õmbleb ka küürakale šiki ülikonna. Sama asi õpetajatega ja kuni lapsed ei oska kirjutada „tibla”, on õpetajate palgatõus puhas väljapressimine. On ammu teada, et vene kooli lõpetajad ei valda riigikeelt nii nagu peaks või ei valda praktiliselt üldse. Paraku jätkub ka eesti kooli lõpetajate seas põmmpäid, kellest emakeele õpetus on ringiga mööda läinud. Isegi populaarsetes mälumängudes on nähtud noorsande, kes pole midagi kuulnud Tammsaarest või Lutsust.