Walesi printsessile Catherine’ile tehti operatsioon

Kate and William’s balcony kiss pic.twitter.com/1gjSZ6SJDQ

Ta on alates 29. aprillist 2011 abielus Walesi printsi Willaimiga. Neil on kolm last: 22. juulil 2013 sündinud prints George, 2. mail 2015 sündinud printsess Charlotte ja 23. aprillil 2018 sündinud prints Louis.