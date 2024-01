Staarid on ka varem avalikustanud «Pealtnägija» saates oma saladusi ja sõltuvusi

2022. aasta novembris otsustas pildiskandaali sattunud poliitik Marko Mihkelson koos abikaasa Tuuli Mihkelsoniga südant puistada intervjuus ETV saatele «Pealtnägija». «Ma usun, et tuhandetes peredes tehakse argielulisi pilte lastest, perest, mänguhoos reisidel ja nii edasi. Ja ma usun, et mitte keegi neid pilte tehes ei mõtle iga hetk sellele, et nende pere privaatsus, nende pereelu puutumatus on ohus,» rääkis ta ajakirjanik Mihkel Kärmasele.

Mihkelsoni sõnul oli tuhandetest piltidest välja valitud tosinkond pilti, mille puhul olid loodud «seksualiseerivad narratiivid». Tegelikult olevat olnud probleemne vaid üks foto. «Mina olen võtnud omaks, et see üks pilt – olen algusest peale öelnud, ütlesin ka 2020. aastal vestlusel politseile, et see on sobimatu. Me algusest peale saime aru seda pilti tehes, kus peal on nii ema kui laps, ja laps sobimatus poosis mänguhoos, et see pilt tuleb kustutada.» Selles, et sobimatu oli vaid üks foto, oli veendunud ka Marko Mihkelsoni abikaasa ja juhtunuga seotud lapse ema Tuuli Mihkelson. «See oli viga, et me selle pildi tegime,» ütles Mihkelson saates.