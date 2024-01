REPORTAAŽ ⟩ «Oi kui kahju!» Pakri poolsaare vaateplatvorm kadus igavikku

Päikeselisel ja krõbekülmal kolmapäeva hommikupoolikul Pakri poolsaarele jõudes on seal kaunis nagu tavaliselt, ainult et puudub üks oluline element – vaateplatvorm –, kust on aastakümnete jooksul merevaadet ja kauneid päikeseloojanguid nautinud tuhanded ja tuhanded silmapaarid.