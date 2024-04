«MU SÜDA ON MURTUD» ⟩ 14-aastase poja ema: laps elab praegu haiglas, sest tema jaoks pole Eestis kohta

Elu24 toimetusega jagas oma muret Harjumaal Rae vallas elav väga keerulise erivajadusega lapse ema Silja . «Mu poeg ei saa kodus elada juba aastaid. Ta vajab erikeskkonda ja eriõpet, ta ei saa tavalises koolis käia. Kuid temasuguste laste jaoks ei ole Eestis õiget kohta,» räägib ema. «Selliseid lapsi on veel, minu poeg pole ainuke, kuid neid solgutatakse ühest asutusest teise. Mis on vastupidine sellele, mida need lapsed tegelikult vajavad – kindlat rutiini, stabiilsust, toetavat keskkonda.»

Praegu viibib 14-aastane laps Tartus psühhiaatriakliinikus, mis ongi parasjagu tema kodu. Viimased neli aastat oli ta kinnise lasteasutuse teenusel (KLAT) Tapal, kuid teenust enam ei pikendatud ja see lõppes märtsikuus. «Mu poeg on autistlik vaimupuudega noormees, kes peaks saama oma diagnoosist lähtuvat tuge, kuigi teenused justkui paberil eksisteerivad, aga reaalsuses ei toimu suurt midagi,» ütleb Silja. Ta räägib, et kinnise lasteasutuse teenus oli siiamaani ainuke variant, kus laps sai viibida, kuid see polnud ema sõnul samuti lapsele õige koht. Silja ütleb, et KLAT teenus loodi kunagi lapskurjategijate jaoks, kuid selleks seda praegu ei kasutata.