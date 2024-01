Silvia Ilves on uuesti armunud: usk, lootus ja armastus on tähtsad, eriti pärast nii mitmeid suhteid

Silvia Ilves ei tee selles osas saladust, et on leidnud enda kõrvale uue kaaslase. Väljavalituks on osutunud foto- ja videograaf Kristo Puhm. Küll aga kinnitab tšellist, et tegu ei ole kindlasti eluarmastusega ning palub end mitte esitleda kui tohutult armunud naist. «Kristo on hetkel vajalik inimene mu elus ja ma ei tea, kuhu see välja tüürib. Elu on pidevalt üllatusi täis,» ütleb Ilves.