VIDEO ⟩ Hiljuti emaks saanud Liis Lemsalu katsumustest: inimesed ei saa päris aru, mida nad teevad

«Teised rikuvad seda kõike mu jaoks,» tõdeb pisarais Liis Lemsalu «Pealtnägija» saatele antud intervjuus, mis on eetris täna õhtul. Lauljatar puhkeb intervjuus nutma ja lisab, et see kõik on tema jaoks väga raske olnud. Mis täpselt, seda Lemsalu ega «Pealtnägija» intervjuust avaldatud kaader ei maini, kuid viimastel kuudel on lauljatari eraelu kohta liikunud sünge kuulujutt. Lemsalu ega lauljatari mänedžer ei ole kuulujutte kommenteerinud.