ÜRO hoiatas, et Ukrainas on alates detsembrist tsiviilohvrite arv järsult kasvanud, kuna Moskva intensiivistab õhurünnakuid, muutes 2023. aasta taktikat, kirjutab Barrons .

«Teadaolevalt on kolm inimest vigastatud. Tõenäoliselt on rusude all veel viis. Hävis kuus kolmekorruselist hoonet ja viis eramaja, teatas Ukraina siseministeerium.