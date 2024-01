Suure kaalukaotuse läbinud Brasiilia sisulooja suri vaid 35-aastaselt

35-aastane Mila De Jesus sündis Brasiilias, kuid elas juba aastaid Ameerikas Bostoni linnas. Naine tegutses sisuloojana, postitas 100 000 Youtube'i fännile meigivideoid ning tema Instagrami kontot jälgib ligi 60 000 fänni. Esmaspäeval, 15. jaanuaril teatati naise Instagrami kontol, et Mila on meie seast lahkunud.

«Mina, Anna Clara, postitan selle teate. Teatame kurvastusega, et meie kaunis ema on lahkunud,» kirjutas naise üks lastest ühismeedias. Kokku jäävad Milat igatsema neli last eelmisest suhtest. Mila jättis endast maha ka abikaasa, kellega ta abiellus alles möödunud aasta septembris.

Mõned kuud tagasi kurtis Mila ühismeedias, et tal on tõsine nahahaigus, psoriaas. «Viimased kolm kuud olen selle all kannatanud, 80 protsenti minu kehast on kaetud,» avaldas sisulooja oktoobris.