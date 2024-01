FOTOD JA VIDEO ⟩ Elva vallas maha põlenud maja kuulus üheksalapselisele perele, kohalike sõnul süütas hoone üks poegadest

Teisipäeva ennelõunal valitseb väljas tuul ja tuisk, teed on lumised, õrnalt sajab lund, termomeeter näitab kümmet miinuskraadi. Et Nasja külla jõuda, tuleb esmalt sõita Tartust Viljandi poole 22 kilomeetrit. Seejärel tuleb pöörata suurelt teelt väiksemale, mis viib Rämsi külla, kus teede ääres on mõned kortermajad ning väike külapood. Teed muutuvad aina kitsamaks ja valgemaks ning on vaevu eristatavad põldudest. Rämsist edasi sõites tulebki peatselt Nasja, mis asub põldude vahel tühermaal.