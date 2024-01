Võitja leiab poolfinaalist? Eesti Laulu esikolmik on välismaalaste arvates järgmine

Saabuval laupäeval, 20. jaanuaril toimub Tartus Eesti Laul 2024 poolfinaal, tänavu uues formaadis toimuva konkursi esimene ja viimane. Poolfinaalis selgub viis finalisti, kes koos juba žürii poolt valitud viie finalistiga astuvad finaalis võistlustulle 17. veebruaril Tallinnas. Siis selgub lugu ja artisti, kes sõidab Eestit esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele.

Nagu ikka on Eurovisiooni fännid juba mitu kuud enne lauluvõistluse toimumist kursis sellega, mis toimub ja erandiks ei ole ka Eesti Laulu võistlus.

Lauluvõistluse fännide kõige menukam veebilehekülg Eurovisionworld hoiab kõigel silma peal ja on välja selgitanud, millised Eesti Laul 2024 lood vääriksid kohta esikolmikus.

Lugude individuaalsete hinnete osas juhib esikolmikut Cecilia looga «FOMO», mis on teeninud viiepallisüsteemis 4,7 punkti. Teisel kohal on möödunud aastal Eesti Laulul teiseks jäänud Ollie, kelle tänavune lugu kannab pealkirja «My Friend». Ka Ollie'l on 4,7 punkti, kuid nimistus jääb ta siiski kolmandaks.

Eesti Laul 2024 konkursil osalevate lugude edetabel keskmise hinde põhjal. Foto: Kuvatõmmis Eurovisionworld veebilehelt

Eesti Laul 2024 lugude top 10 fännide hääletuse põhjal. Foto: Kuvatõmmis Eurovisionworld veebilehelt

Üllatavalt on fännid kõrgelt hinnanud ka Trafficu lugu «Wunderbar», mille keskmine hinne Eurovisionworld veebilehel on 4,6. Nõnda edestab Traffic 5miinust & Puuluupi ning nende lugu «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi», millel on 4,4 punkti.

Selline punktiskoor on üllatav, kuna edetabelis, kus fännid saavad hääletada oma lemmiku poolt, on 5miinust & Puuluup 30 protsendiga teisel kohal! Esikolmikut juhib 35 protsendiga Ollie ja kolmandal kohal on hetkel Eurovisionworld veebilehel Eesti Laulu 2024 konkursi kõrgeima skooriga Cecilia lugu «FOMO».

Kui Estonianworld veebilehel on ilmselge favoriit Ollie, siis muusikavideode menu Youtube'i vaatamiste põhjal võrreldes pakub rokkarile tugevat konkurentsi 5miinust & Puuluup, kelle Eesti Laul 2024 muusikavideo on tänaseks vaadatud üle 400 000 korra.