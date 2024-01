«Miks sa reklaamid seda jama?» Erna Husko rasvapõletuse väljakutse ajas jälgijatel harja punaseks

Fitnesskaunitar Erna Husko on sattunud kriitikanoolte rahe alla. Naise fotod, mis on tehtud enne ja pärast rasvapõletuse väljakutset, on väidetavalt töödeldud. Paljud Husko jälgijad peavad seda suisa ebaeetiliseks. «Ma ei näe nende piltide vahel mingit muutust,» kirjutab üks naine postituse alla.