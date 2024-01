«AJAB JUBA NÄDALAID ÜLE ÄÄRE!» ⟩ Tartu kortermaja elanikud ootavad pikisilmi biolagunevate jäätmete konteineri tühjendust

«Iga päev pettun, kuna biolagunevate jäätmete konteiner on endiselt tühjendamata,» räägib Tartus Siili tänava kortermajas elav naisterahvas. Tema muret jagavad ka paljud teised majaelanikud, kes hoolsalt prügi sorteerivad. «Mis kasu on biolagunevate jäätmete sorteerimisest, kui need tuleb panna tavaprügisse, sest vastav konteiner ajab üle? Osa prügist on ka juba maha laiali läinud. Inetu vaatepilt,» tõdevad elanikud, kelle sõnul varasemalt selle konteineri tühjendamisega probleeme pole olnud. «Aasta lõpus viibis ka paberikonteineri tühjendus, kuid see ajas lühikest aega üle ääre. See tühjendati ära, kuid biolagunevate jäätmete konteinerit ei tühjendatud!»