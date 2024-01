PALJU KÄRA EIMILLESTKI? ⟩ Erik Orgu asus ennast taskuhäälingus jagatud anonüümse kirja tõttu kaitsma. Mallukas: meie pole tema nime maininud

«Meie pole oma podcast'is tema nime maininud,» kinnitavad nii blogija Mallukas kui ka sisulooja Kristina Pärtelpoeg, et ei tea, miks toitumisnõustaja Erik Orgu ennast pärast anonüümse kirja ettelugemist kaitsma asus. Orgu ise ei ole toimetusele vastanud, kuid on oma ühismeediasse tehtud postituse kommentaaridesse lisanud, et kes teda ründab, see saab vastu.