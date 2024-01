Nagu auhinnagaladele ikka kombeks tuleb esmalt kõndida punasel vaibal, mille tarbeks staarid end tunde sätivad. Üldjuhul on paljudele ka teada, et auhinnagalade hooajal, mis tavaliselt aasta algusesse jääb, on moevalikuid vaja teha peaaegu iga nädal. Tundub, et paljud staarid otsustasid Critics Choice Awards galal minna kergema vastupanu teed.