Saatejuht Keili Sükijainen kiusamisest: olin ka nõme ja ütlesin halvasti vastu, mõtlesin, et olen siis kuidagi lahedam

Saates tunnistas Keili, et pole kunagi avalikkuse tähelepanu nautinud. «Ma valetaksin, kui ütleksin, et ma olen tagasihoidlik inimene. Kindlasti mulle meeldib teatavat sorti tähelepanu. Isegi koolis tahtsin aktusi juhtida ja esineda, aga mis puudutab avalikkuse tähelepanu, siis seda ma väga pelgasin,» ütles Keili. Viimane tunnistas, et ka ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppides sai ta aru, et on pigem inimene, kes naudib kaamera taga toimetamist. «Kindlasti ei tahtnud ma ekraanile saada.»