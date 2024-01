KUIDAS NII? ⟩ Eelmisel aastal skandaali sattunud nublu muusikavideo on nomineeritud EMA galal

«Nominentide seas on aasta muusikavideo nublu «Ära ärata», mille autor on tunnistanud, et tegu oli plagiaadiga. Mis on EMA selgitus, et sellise video kolme nominendi sekka valisid ja seeläbi jätsid kõrvale muusikavideod, mille puhul autorid nägid vaeva originaalsisu loomisega?» uurib lugeja, vihjates nublu muusikavideole «Ära ärata». EMA 2024 kommunikatsioonijuht Sandra Sersant kommenteerib, et Eesti fonogrammitootjate ühingule (EFÜ) ei ole teada, et nublu «ära ärata» video osas menetleks keegi kellegi poolt püstitatud autoriõiguse rikkumise etteheidet.